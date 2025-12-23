Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,14 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 10 копійок проти 22 грудня. Офіційний курс євро становить 49,49 гривні, тобто ціна виросла на 2 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 24 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,10 гривні;
- євро – 49,63 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 23 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,90 гривні, продаж – по 42,39 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,28 гривні, продаж – по 42,35 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,50 гривні, продаж – по 42,40 гривні.
По скільки буде курс перед Новим роком?
Краще не поспішати купувати чи продавати валюту перед новорічними святами. Річ у тім, що стрімкого зростання курсу долар не очікується, тому накопичення краще розподіляти між різними валютами та іншими інструментами – тобто не лише тримати всі гроші в доларах.
Економіст Олег Гетман зазначає у коментарі 24 Каналу, що як альтернативу долара можна розглянути інші варіанти заощадження, зокрема військові облігації з високою ставкою без податків чи часткові накопичення у євро.
Прогнози курсу на 2026 рік передбачають, що долар може коливатися в межах приблизно 44 – 46 гривень, без різких стрибків, а середній курс у бюджеті закладено близько 45,7 гривні за долар. На цю динаміку впливатимуть хід війни, обсяги міжнародної допомоги та інвестиційна активність, хоча песимістичний сценарій допускає девальвацію понад 46 гривні за долар.