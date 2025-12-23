Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,14 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 10 копійок проти 22 грудня. Офіційний курс євро становить 49,49 гривні, тобто ціна виросла на 2 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 24 грудня курс валют буде таким:

Станом на ранок 23 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

Краще не поспішати купувати чи продавати валюту перед новорічними святами. Річ у тім, що стрімкого зростання курсу долар не очікується, тому накопичення краще розподіляти між різними валютами та іншими інструментами – тобто не лише тримати всі гроші в доларах.

Економіст Олег Гетман зазначає у коментарі 24 Каналу, що як альтернативу долара можна розглянути інші варіанти заощадження, зокрема військові облігації з високою ставкою без податків чи часткові накопичення у євро.