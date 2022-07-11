Официальный курс валют

В понедельник, 11 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 29,70 гривны за евро, что на 11 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Это минимальный курс евро за последний год.

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Польский злотый слегка подешевел – на 2 копейки до 6,22 гривны за злотый. В то же время британский фунт стерлингов подорожал на 7 копеек – и стоит 35,10 гривны .

Напомним, что с 24 февраля курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривны. Соответственно курсы евро, злотого и других валют по отношению к гривне высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке. Так что лучше оценивать состояние украинской гривны не по официальному курсу, а по наличному.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 35,14 гривны, продажа – 36,08 гривны.

Евро: покупка – 35,80 гривны, продажа – 36,95 гривны.

Злотый: покупка – 7,61 гривны, продажа –7,85 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 42,98 гривны, продажа – 45,18 гривны.

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