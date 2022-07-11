Офіційний курс валют

У понеділок, 11 липня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 29,70 гривні за євро, що на 11 копійок менше, ніж попереднього банківського дня. Це мінімальний курс євро за останній рік.

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Польський злотий злегка подешевшав – на 2 копійки до 6,22 гривні за злотий. Водночас британський фунт стерлінгів подорожчав на 7 копійок – і коштує 35,10 гривні.

Нагадаємо, що з 24 лютого курс долара зафіксований на рівні 29,25 гривні. Відповідно курси євро, злотого та інших валют щодо гривні вираховуються з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку. Тож краще оцінювати стан української гривні не по офіційному курсу, а по готівковому.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 4 липня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 35,14 гривні, продаж – 36,08 гривні.

Євро: покупка – 35,80 гривні, продаж – 36,95 гривні.

Злотий: покупка – 7,61 гривні, продаж –7,85 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 42,98 гривні, продаж – 45,18 гривні.

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