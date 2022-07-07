Официальный курс валют

В четверг, 7 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 29,81 гривны за евро, что на 30 копеек меньше, чем в среду. Это минимальный курс евро за последний год.

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Польский злотый также подешевел – до 6,24 гривны за злотый. Это на 11 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Упал в цене и британский фунт стерлингов – на 29 копеек – и стоит 34,81 гривны .

Почему гривна укрепилась

Важно понимать, что это не гривна укрепилась по отношению к этим валютам. Напомним, что официальный курс доллара остается неизменным – еще с 24 февраля НБУ зафиксировал его. На уровне 29,25 гривны.

Следовательно, все остальные курсы валют по отношению к гривне регулятор высчитывает из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке. Сегодняшние курсы таковы благодаря тому, что доллар укрепился по отношению к евро, злотому и фунту.

Так что логичнее смотреть на наличный курс, чтобы понять, в какой позиции сейчас украинская гривна.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,64 гривны, продажа – 35,45 гривны.

Евро: покупка – 35,35 грн, продажа – 36,60 грн.

Злотый: покупка – 7,41 грн, продажа –7,80 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 41,95 грн, продажа – 44,07 грн.

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