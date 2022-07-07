Офіційний курс валют

У четвер, 7 липня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 29,81 гривні за євро, що на 30 копійок менше, ніж у середу. Це мінімальний курс євро за останній рік.

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Польський злотий також подешевшав – до 6,24 гривні за злотий. Це на 11 копійок менше, ніж попереднього банківського дня. Впав у ціні й британський фунт стерлінгів – на 29 копійок – і коштує 34,81 гривні.

Чому гривня зміцнилася

Важливо розуміти, що це не гривня зміцнилася щодо цих валют. Нагадаємо, що офіційний курс долара залишається незмінним – ще з 24 лютого НБУ зафіксував його на рівні 29,25 гривні.

Відтак всі інші курси валют щодо гривні регулятор вираховує з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку. Тож сьогоднішні курси такі завдяки тому, що долар зміцнився щодо євро, злотого та фунту.

Тож логічніше дивитися на готівковий курс, щоб зрозуміти, в якій позиції зараз українська гривня.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 4 липня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,64 гривні, продаж – 35,45 гривні.

Євро: покупка – 35,35 гривні, продаж – 36,60 гривні.

Злотий: покупка – 7,41 гривні, продаж –7,80 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 41,95 гривні, продаж – 44,07 гривні.

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