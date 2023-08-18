Что происходит с курсом доллара
За несколько последних дней в Украине вырос наличный курс доллара. Однако это ожидаемое событие. Ведь в начале осени спрос на валюту традиционно растет.
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Одним из факторов традиционно есть ожидания: перед приближением осени, как правило, повышается спрос на валюту. Поэтому, не дожидаясь сентября, эти настроения уже конвертируются в дополнительный спрос на наличном рынке и влияют на курс.
Крахмал подчеркивает, что изменения произошли именно в небанковских пунктах обмена валют. Отдельно банкир уточнил, что уменьшение ограничений, о которых также объявил НБУ, также могут влиять на курс.
Участники рынка воспринимают их как еще одну причину возможного ослабления гривны.
– подчеркнул Крахмал.
Курс доллара в Украине сегодня
По состоянию на 18 августа, вы можете приобрести валюту по следующему курсу:
В обменниках:
- Доллар можно приобрести за 38,15 гривны, продать – 37,27 гривны.
- Евро продается за 41,92 гривны, покупается за 40,98 гривен.
Банки:
- Банки продают валюту за 38,1 грн, покупают за 37,4 грн.
- Евро продают – 41,7 гривны, покупают – 40,8 гривны.
Черный рынок:
- Доллар менялы готовы купить за 37,9 гривны, продать за 38,1 гривны.
- Евро покупают за 41,45 грн, продают за 41,75 грн.