Что происходит с курсом доллара

За несколько последних дней в Украине вырос наличный курс доллара. Однако это ожидаемое событие. Ведь в начале осени спрос на валюту традиционно растет.

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Юрий Крахмал Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Одним из факторов традиционно есть ожидания: перед приближением осени, как правило, повышается спрос на валюту. Поэтому, не дожидаясь сентября, эти настроения уже конвертируются в дополнительный спрос на наличном рынке и влияют на курс. Крахмал подчеркивает, что изменения произошли именно в небанковских пунктах обмена валют. Отдельно банкир уточнил, что уменьшение ограничений, о которых также объявил НБУ, также могут влиять на курс.