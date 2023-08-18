Що відбувається з курсом долара
За декілька останніх днів в Україні зріс готівковий курс долара. Проте це очікувана подія. Адже на початку осені попит на валюту традиційно зростає.
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Одним з чинників традиційно є очікування: перед наближенням осені, як правило, підвищується попит на валюту. Тому, не чекаючи вересня, ці настрої вже конвертуються у додатковий попит на готівковому ринку та впливають на курс.
Крохмаль підкреслює, що зміни відбулися саме у небанківських пунктах обміну валют. Окремо банкір уточнив, що зменшення обмежень про які також оголосив НБУ, також можуть впливати на курс.
Учасники ринку сприймають їх як ще одну причину для можливого послаблення гривні.
– підкреслив Крохмаль.
Курс долара в Україні сьогодні
Станом на 18 серпня, ви можете придбати валюту за таким курсом:
В обмінниках:
- Долар можна придбати за 38,15 гривні, продати – 37,27 гривні.
- Євро продають за 41,92 гривні, купують за 40,98 гривень.
Банки:
- Банки продають валюту за 38,1 гривні, купують за 37,4 гривні.
- Євро продають – 41,7 гривні, купують – 40,8 гривні.
Чорний ринок:
- Долар міняйли готові купити за 37,9 гривні, продати за 38,1 гривні.
- Євро купують за 41,45 гривні, продають за 41,75 гривні.