Що відбувається з курсом долара

За декілька останніх днів в Україні зріс готівковий курс долара. Проте це очікувана подія. Адже на початку осені попит на валюту традиційно зростає.

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Юрій Крохмаль Керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Одним з чинників традиційно є очікування: перед наближенням осені, як правило, підвищується попит на валюту. Тому, не чекаючи вересня, ці настрої вже конвертуються у додатковий попит на готівковому ринку та впливають на курс. Крохмаль підкреслює, що зміни відбулися саме у небанківських пунктах обміну валют. Окремо банкір уточнив, що зменшення обмежень про які також оголосив НБУ, також можуть впливати на курс.