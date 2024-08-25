Курс валют на следующей неделе

Тарас Лесовой объяснил в комментарии для 24 Канала, что на рынке будет наблюдаться инерционная тенденция, хотя любые изменения будут "регламентированы" режимом управляемой гибкости.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА В то же время важно подчеркнуть, что постепенные изменения на валютном рынке уже трансформировались в новые "коридоры" ожидаемых / допустимых изменений: как и в предыдущую неделю основные колебания американского доллара будут происходить в пределах 41 – 41,7 гривны за доллар на межбанке и 41 – 42 гривны за доллар на наличном рынке с вероятным достаточно медленным смещением нижней границы коридоров.

Согласно введенному режиму "управляемой гибкости", рынок будет работать под наблюдением регуляторных органов. Этот подход имеет целью стабилизировать обменный курс путем своевременных валютных интервенций, обеспечивая баланс между спросом и предложением.

Что будет в сентябре

По состоянию на 1 сентября официальный курс вероятно будет находиться в пределах 41,4 – 41,6 гривны за доллар. Поэтому девальвация гривны по итогам августа может составить до 1,2 – 1 1,4%.

В сентябре, как ожидается, вполне возможно постепенное "движение" к росту курсовых показателей. Напомню, что изменения курсов валют станет объективным ответом на рост инфляции (по итогам года она может составить 8,5%). Однако, как это наблюдается с начала года, никакие изменения не будут резкими, разрушительными, с сохранением попеременных трендов с восходящего на нисходящий и наоборот,

– сказал он.

По итогам сентября официальный курс доллара, как основной валюты, может зацепиться за 41,3 – 41,8 гривны за доллар, допустимый коридор валютных изменений будет в пределах 41,2 – 42 гривны за доллар на межбанке и 41,2 – 42,2 гривны за доллар на наличном рынке.

Основные тенденции на рынке до конца лета