Курс валют наступного тижня

Тарас Лєсовий пояснив у коментарі для 24 Каналу, що на ринку спостерігатиметься інерційна тенденція, хоча будь-які зміни будуть "регламентовані" режимом керованої гнучкості.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Водночас важливо підкреслити, що поступові зміни на валютному ринку вже трансформувалися в нові "коридори" очікуваних / допустимих змін: як і в попередній тиждень основні коливання американського долара відбуватимуться в межах 41 – 41,7 гривні за долар на міжбанку та 41 – 42 гривні за долар на готівковому ринку з ймовірним досить повільним зміщенням нижньої межі коридорів.

Відповідно до запровадженого режиму "керованої гнучкості", ринок працюватиме під наглядом регуляторних органів. Цей підхід має на меті стабілізувати обмінний курс шляхом своєчасних валютних інтервенцій, забезпечуючи баланс між попитом та пропозицією.

Що буде у вересні

Станом на 1 вересня офіційний курс ймовірно перебуватиме в межах 41,4 – 41,6 гривні за долар. Тож девальвація гривні за підсумками серпня може скласти до 1,2 – 1,4%.

У вересні, як очікується, цілком можливий поступовий "рух" до зростання курсових показників. Нагадаю, що зміни курсів валют стане об’єктивною відповіддю на зростання інфляції (за підсумками року вона може скласти 8,5%). Однак, як це спостерігається від початку року, жодні зміни не будуть різкими, руйнівними, зі збереженням поперемінних трендів з висхідного на спадний і навпаки,

– сказав він.

За підсумками вересня офіційний курс долара, як основної валюти, може зачепитися за 41,3 – 41,8 гривні за долар, допустимий коридор валютних змін буде в межах 41,2 – 42 гривні за долар на міжбанку та 41,2 – 42,2 гривні за долар на готівковому ринку.

Основні тенденції на ринку до кінця літа