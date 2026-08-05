Кто в августе может лишиться права на бесплатный проезд

Несмотря на то, что украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд, воспользоваться этой льготой могут не все.

В ряде случаев даже владельцам пенсионного удостоверения придется оплачивать поездку, поскольку действие льготы распространяется не на все виды транспорта и зависит от местных правил.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно

Право на бесплатный проезд для пенсионеров предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Льгота распространяется на:

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трамваи;

троллейбусы;

городские автобусы;

пригородные электрички.

При этом оплачивать проезд придется в:

метро;

такси;

межгородских автобусах;

поездах дальнего следования.

Отдельная ситуация сложилась с маршрутными такси. В этом случае право на бесплатный проезд определяют органы местного самоуправления, поэтому правила могут отличаться в зависимости от города или общины.

Когда пенсионеру все же придется платить за транспорт

Даже если человек имеет право на льготный проезд, этого недостаточно, чтобы бесплатно пользоваться транспортом. Во время поездки необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение: бумажное или электронное.

Обратите внимание! В городах, где действует электронная система учета пассажиров, одного удостоверения также может быть недостаточно. Для подтверждения права на льготу необходимо пользоваться специальной транспортной картой. Например, во Львове это "ЛеоКарт", а в Киеве – "Картка киянина".

Если пенсионер не сможет подтвердить право на льготный проезд или воспользуется транспортом, на который льгота не распространяется, за поездку придется заплатить. В некоторых случаях проезд без билета может стать основанием для наложения штрафа.

Что еще доступно пенсионерам

Помимо права на бесплатный проезд, пенсионеры по возрасту могут воспользоваться и другими государственными льготами. В частности, они освобождаются от уплаты земельного налога, если площадь земельного участка не превышает установленных законодательством норм.