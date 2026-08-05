Хто у серпні може втратити право на безкоштовний проїзд

Попри те, що українські пенсіонери мають право на безоплатний проїзд, скористатися цією пільгою можуть не всі.

У низці випадків навіть власникам пенсійного посвідчення доведеться оплачувати поїздку, оскільки дія пільги поширюється не на всі види транспорту та залежить від місцевих правил.

Де пенсіонери можуть їздити безкоштовно

Право на безоплатний проїзд для пенсіонерів передбачене постановою Кабінету Міністрів №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Пільга поширюється на:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

трамваї;

тролейбуси;

міські автобуси;

приміські електрички.

Водночас оплачувати проїзд доведеться у:

метро;

таксі;

міжміських автобусах;

поїздах далекого сполучення.

Окрема ситуація склалася з маршрутними таксі. У цьому випадку право на безкоштовний проїзд визначають органи місцевого самоврядування, тому правила можуть відрізнятися залежно від міста чи громади.

Коли пенсіонеру все ж доведеться платити за транспорт

Навіть якщо людина має право на пільговий проїзд, цього недостатньо, щоб безкоштовно користуватися транспортом. Під час поїздки необхідно мати при собі пенсійне посвідчення: паперове або електронне.

Зверніть увагу! У містах, де діє електронна система обліку пасажирів, одного посвідчення також може бути недостатньо. Для підтвердження права на пільгу потрібно користуватися спеціальною транспортною карткою. Наприклад, у Львові це "ЛеоКарт", а в Києві "Картка киянина".

Якщо пенсіонер не зможе підтвердити право на пільговий проїзд або користується транспортом, на який вона не поширюється, за поїздку доведеться заплатити. У деяких випадках безквитковий проїзд може стати підставою для накладення штрафу.

Які ще пільги доступні пенсіонерам

Окрім права на безкоштовний проїзд, пенсіонери за віком можуть скористатися й іншими державними пільгами. Зокрема, вони звільняються від сплати земельного податку, якщо площа земельної ділянки не перевищує встановлених законодавством норм.