Какие льготы имеют дети участников боевых действий в Украине

Семьи военнослужащих, имеющих статус участников боевых действий, могут воспользоваться государственными льготами. Это также касается детей, которые имеют право на скидки на обучение и оздоровление.

Какие льготы имеют дети УБД

Дети участников боевых действий имеют право на льготы для обучения в образовательных учреждениях, проживание в общежитиях и отдых, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Army Inform.

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Льготы для детей участников боевых действий включают:

Льготы на оздоровление и отдых.

Приоритет в предоставлении мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, а также в детских оздоровительных лагерях.

Возможность перевода на бюджетную форму обучения в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального предвысшего образования.

Право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях для учащихся на дневной форме обучения.

Право на получение социальной стипендии для студентов – детей участников боевых действий, при условии отсутствия задолженности по обучению.

Как оформить льготы

Льготы для участников боевых действий и их семей не предоставляются автоматически после получения статуса. Для их оформления нужно выполнить следующие шаги: