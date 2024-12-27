Какие льготы имеют жены военнослужащих

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", им предоставляются социальные преимущества, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Семьи военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий, получают скидки:

75% на оплату жилья, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг;

Для лиц с инвалидностью – 100% скидка 100% скидка;

75% скидки на топливо для домов без центрального отопления. Скидки действуют на отапливаемую площадь: 21 квадратный метр на одного человека и 10,5 квадратного метра на семью. Если все члены семьи нетрудоспособны, норма площади удваивается – 42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на семью.

Как оформить льготы для семей военнослужащих

Чтобы получить льготы, необходимо официально их оформить после присвоения статуса участника боевых действий.

Подача заявления:

Обратитесь в Пенсионный фонд Украины. Место жительства не имеет значения, подать заявление можно в любом отделении.

Перечень документов:

Заявление о внесении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы (ЕГАРП).

Заявление на получение льгот.

Важно! Оформление льгот позволяет эффективно воспользоваться государственными гарантиями для поддержки семей участников боевых действий.