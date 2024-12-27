Які пільги мають дружини військовослужбовців

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", їм надаються соціальні переваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Сім'ї військовослужбовців, що мають статус учасника бойових дій, отримують знижки:

75% на оплату житла, газу, електроенергії та інших комунальних послуг;

Для осіб з інвалідністю – 100% знижка;

75% знижки на паливо для будинків без центрального опалення. Знижки діють на опалювальну площу: 21 квадратний метр на одну особу та 10,5 квадратного метра на сім'ю. Якщо всі члени родини непрацездатні, норма площі подвоюється – 42 квадратні метри на особу та 21 квадратний метр на сім'ю.

Як оформити пільги для сімей військовослужбовців

Щоб отримати пільги, необхідно офіційно їх оформити після присвоєння статусу учасника бойових дій.

Подання заяви:

Зверніться до Пенсійного фонду України. Місце проживання не має значення, подати заяву можна в будь-якому відділенні.

Перелік документів:

Заява про внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

Заява на отримання пільг.

Важливо! Оформлення пільг дозволяє ефективно скористатися державними гарантіями для підтримки родин учасників бойових дій.