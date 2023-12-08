За что могут отменить субсидии

Во-первых, риск лишения субсидии может возникнуть из-за наличия долгов. Управленческим компаниям и ОСМД необходимо ежемесячно сообщать Управлению социальной защиты о наличии задолженности среди потребителей

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Однако если есть документальное подтверждение о задержке зарплаты или пенсии, что стало причиной несвоевременного внесения платежа, долг не будет начисляться. В таком случае отменившуюся субсидию можно возобновить.

Для этого необходимо погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, основанием для отмены субсидии может стать:

Смена места жительства, ведь расчет льгот производится в соответствии с конкретно определенным жильем.

ведь расчет льгот производится в соответствии с конкретно определенным жильем. Смерть лица, которому предоставлялись льготы.

Если был указан ложный размер дохода. Это может определить финмониторинг. Если вы совершаете дорогие покупки или имеете на депозите более 50 тысяч гривен, вас могут лишить льгот.

Как оформить субсидию

Для подачи заявления на получение льгот следует обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе, следуя следующим шагам:

Составьте заявление, используя определенный шаблон. При наличии добавьте копию договора аренды жилья. Заполните справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи (смотрите пример здесь). Расширьте заявление дополнительными справками о льготах, если они доступны.

Также можно легко оформить субсидию онлайн через приложение "Действие" или на веб-сайте Пенсионного фонда. Сделать это можно в несколько шагов: