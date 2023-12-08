За що можуть скасувати субсидії

По-перше, ризик позбавлення субсидії може виникнути через наявність боргів. Управлінським компаніям та ОСББ необхідно щомісяця повідомляти Управління соціального захисту про наявність заборгованості серед споживачів

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Однак, якщо є документальне підтвердження про затримку зарплати або пенсії, що стало причиною невчасного внесення платежу, борг не буде нараховуватися. У такому випадку скасовану субсидію можна відновити.

Для цього необхідно погасити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.

Крім того, підставою для скасування субсидії може стати:

Зміна місця проживання, адже розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретно визначеного житла.

адже розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретно визначеного житла. Смерть особи, якій надавалися пільги.

Якщо було вказано неправдивий розмір доходу. Це може визначити фінмоніторинг. Якщо ви здійснюєте дорогі покупки, або маєте на депозиті понад 50 тисяч гривень, вас можуть позбавити пільг.

Як оформити субсидію

Для подання заяви на отримання пільг, слід звернутися до Управління соціального захисту у вашому регіоні, дотримуючись таких кроків:

Складіть заяву, використовуючи визначений шаблон. При наявності, додайте копію договору оренди житла. Заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток всієї сім'ї (дивіться приклад тут). Розширте заяву додатковими довідками про пільги, якщо вони доступні.

Також можна легко оформити субсидію онлайн через застосунок "Дія" або на веб-сайті Пенсійного фонду. Зробити це можна в кілька кроків: