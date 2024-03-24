Кто не почувствует индексацию
Несмотря на масштабность мартовской индексации, эта процедура не коснется некоторых пенсионеров. Речь, частности, о бывших прокурорах и судьях.
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То есть, индексация не коснется тех, кто согласно действующему законодательству, находится на пожизненном денежном содержании у государства. Также проведение этой процедуры не повлияет на:
- получателей максимальных выплат;
- лиц, которые имеют пенсии, меньше минимальных.
Нужно понимать, что государство искусственно повышает выплаты меньше минимальных, благодаря специальной надбавке. После индексации доплата отменяется. Пенсия достигает размера минимальной, в результате повышения через индексирование.
Какой была нынешняя индексация
Нынешняя индексация началась вовремя – с 1 марта. Минимально выплаты пенсионеров выросли на 100 гривен, максимальный показатель повышения составил 1 500 гривен.
Показатель нынешней индексации – 1,0796. То есть, понимаем, что выплаты были проиндексированы на 7,96%.
Изменились пенсии более 10 миллионов украинцев. Процедура также касалась получателей таких выплат:
- страховых;
- военных (срочники);
- чернобыльских.