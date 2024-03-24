Кто не почувствует индексацию

Несмотря на масштабность мартовской индексации, эта процедура не коснется некоторых пенсионеров. Речь, частности, о бывших прокурорах и судьях.

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То есть, индексация не коснется тех, кто согласно действующему законодательству, находится на пожизненном денежном содержании у государства. Также проведение этой процедуры не повлияет на:

получателей максимальных выплат;

лиц, которые имеют пенсии, меньше минимальных.

Нужно понимать, что государство искусственно повышает выплаты меньше минимальных, благодаря специальной надбавке. После индексации доплата отменяется. Пенсия достигает размера минимальной, в результате повышения через индексирование.

Какой была нынешняя индексация

Нынешняя индексация началась вовремя – с 1 марта. Минимально выплаты пенсионеров выросли на 100 гривен, максимальный показатель повышения составил 1 500 гривен.

Показатель нынешней индексации – 1,0796. То есть, понимаем, что выплаты были проиндексированы на 7,96%.

Изменились пенсии более 10 миллионов украинцев. Процедура также касалась получателей таких выплат:

страховых;

военных (срочники);

чернобыльских.

В ПФУ сообщают, что средний показатель роста пенсий составил – 397,07 гривны.