Хто не відчує індексацію

Попри масштабність березневої індексації, ця процедура не стосуватиметься деяких пенсіонерів. Йдеться, зокрема, про колишніх прокурорів та суддів.

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Тобто, індексація не торкнеться тих, хто згідно з чинним законодавством, знаходиться на довічному грошовому утриманні у держави. Також проведення цієї процедури не вплине на:

отримувачів максимальних виплат;

осіб, які мають пенсії, менші за мінімальні.

Маємо розуміти, що держава штучно підвищує виплати менші за мінімальні, завдяки спеціальній надбавці. Після індексації доплата скасовується. Пенсія досягає розміру мінімальної, внаслідок підвищення через індексування.

Якою була цьогорічна індексація

Цьогорічна індексація розпочалася вчасно – з 1 березня. Мінімально виплати пенсіонерів зросли на 100 гривень, максимальний показник підвищення – 1 500 гривень.

Показник цьогорічної індексації – 1,0796. Тобто, розуміємо, що виплати були проіндексовані на 7,96%.

Змінились пенсії понад 10 мільйонів українців. Процедура також стосувалася отримувачів таких виплат:

страхових;

військових (строковики);

чорнобильських.

У ПФУ повідомляють, що середній показник зростання пенсій склав – 397,07 гривень.