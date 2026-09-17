До какой даты следует потратить 2 тысячи гривен, выделенных правительством

Граждане, подавшие заявку на прохождение медицинского скрининга, получили от государства 2 тысячи гривен в качестве поддержки, что напомнили в Минздраве.

Однако эти средства могут автоматически вернуться в госбюджет, если их не использовать до 30 июня 2026 года. Но это касается только тех украинцев, кому финансовая помощь поступила на счет до 1 мая текущего года.

Что делать тем, кто оформил выплату позже

Если человек подал заявку после 1 мая 2026 года, то действуют другие временные рамки. Средства будут доступны ровно два месяца с момента их официального зачисления.

Чтобы не потерять эти деньги, необходимо выбрать одно из 2 089 медицинских учреждений по всей стране и записаться на прием через официальный портал screening.moz.gov.ua.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Чтобы вы могли позаботиться о себе заранее, существует национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она помогает выявить риски еще до появления серьезных симптомов или уже развившихся заболеваний,

– говорится в сообщении.

Напомним, что получить помощь могут только украинцы в возрасте 40 лет и старше. Средства будут начислены через 30 дней после дня рождения человека.