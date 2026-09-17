До якої дати слід витратити 2 тисячі гривень від уряду

Громадяни, які подали заявку на проходження медичного скринінгу, отримали від держави 2 тисячі гривень підтримки, про що нагадали у МОЗ.

Проте ці кошти можуть автоматично повернутися до держбюджету, якщо їх не використати до 30 червня 2026 року. Але це стосується лише тих українців, кому фінансова допомога надійшла на рахунок до 1 травня поточного року.

Що робити тим, хто оформив виплату пізніше

Якщо людина подала заявку після 1 травня 2026 року, то діють інші часові рамки. Кошти будуть доступні рівно два місяці з моменту їх офіційного зарахування.

Щоб не втратити ці гроші, необхідно обрати один із 2 089 медичних закладів по всій країні та записатися на візит через офіційний портал screening.moz.gov.ua.

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Аби ви могли подбати про себе завчасно, існує національна програма "Скринінг здоров’я 40+". Вона допомагає виявити ризики ще до появи серйозних симптомів чи вже захворювань,

– йдеться у дописі.

Нагадаємо, що отримати допомогу можуть лише українці 40 років та старше. Кошти нарахують через 30 днів після Дня народження людини.