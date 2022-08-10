Что даст Украине разблокировка портов
Экспортный потенциал урожая зерновых и масличных культур 2021 года, который "застрял" в Украине из-за блокирования портов, оценивается в 20 миллионов тонн, а в 2022 году – в 35 миллионов тонн. В Центре исследований продовольствия и землепользования KSE Institute объяснили, что таким образом дополнительная выручка украинских аграриев из-за деблокирования портов и соответствующего повышения внутренних цен будет оценочно 5,5 миллиарда долларов.
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Наиболее реалистично, что весь этот объем (55 миллионов тонн) будет вывозиться в течение 2022 – 2023 годов, выгоды от деблокирования портов распределятся на дополнительные 1,63% ВВП в 2022 году и 2,24% ВВП в 2023 году (от пессимистического прогноза ВВП НБУ).
Экспортный потенциал
По оценкам KSE Агроцентра, за период с 1 июля 2022 по 1 июля 2023 аграрный экспортный потенциал будет распределяться примерно следующим образом:
- пшеница – 12 миллионов тонн,
- ячмень – 3 миллиона тонн,
- кукуруза – 28 миллионов тонн,
- семена рапса – 2,5 миллиона тонн,
- соевые бобы и продукты переработки – 1,5 миллиона тонн,
- подсолнечное масло – 4 миллиона тонн.
Выручка от экспорта этих продуктов будет составлять:
- пшеница – 2,6 миллиарда долларов,
- ячмень – 600 миллионов долларов,
- кукуруза – 5,8 миллиарда долларов,
- семена рапса – 1,6 миллиарда долларов,
- соевые бобы и продукты переработки – 750 миллионов долларов,
- подсолнечное масло – 3,2 миллиарда долларов.
Дополнительная экспортная выручка от аграрной продукции ожидается на уровне около 14,7 млрд долларов или около 30% всего экспорта Украины по пессимистическому сценарию НБУ.
Мы ожидаем, что объемы перевалки в портах Одесса, Черноморск и Южный к концу 2022 года не будут превышать 2 миллиона тонн в месяц (потенциальный объем перевалки этих портов составляет 3,7 миллиона тонн в месяц),
– отмечает Олег Нивьевский, вице-президент по экономическому образованию KSE.
Он добавил, что потом можно ожидать ускорения экспорта в результате контрактирования Китаем крупных судов класса панамакс с украинской кукурузой.
Обратите внимание Из порта Черноморска "зерновым коридором" отправились еще 2 судна
Как вырастут цены после разблокировки портов
- После полноценной разблокировки портов цены потенциально могут вырасти примерно на 150 долларов за тонну.
- Оптимистический сценарий предполагает, что рост внутренних цен будет на уровне до 100 долларов за тонну, то есть на расчетную разницу стоимости доставки морем между Одессой и Констанцей и на разницу доставки по суше в эти порты.
Заключенное "Зерновое соглашение" и первые корабли с зерном, масличными и маслом из портов Одессы и Черноморска дают надежду на то, что можно будет экспортировать остатки прошлого сезона и значительные объемы урожая этого года, и таким образом ослабить давление на внутренний рынок и цены, улучшить финансовое состояние агропроизводителей,
– отмечает Павел Мартышев, эксперт KSE Агроцентра.
Из Украины начали экспортировать зерно: главное
- 22 июля в Стамбуле Украина подписала Инициативу о создании гуманитарного коридора для безопасной транспортировки зерна и пищевых продуктов из украинских портов.
- Тогда договорились открыть гуманитарные коридоры из Одессы, Черноморска и Южного. Свои подписи под документом поставили Министр инфраструктуры Украины, Министр обороны Турции и генсек ООН.
- Не прошло и суток, как российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".
- Впоследствии работу портов возобновили и уже 1 августа первое судно с украинским зерном уже отправилось из порта ориентировочно в 08:30 по Киеву.
- Однако покупатель в Ливане отказался от украинской кукурузы, которую погрузили на судно. Он объяснил отказ пятимесячной задержкой.
- В то же время, в Мининфраструктуры Украины сообщили, что другое судно с украинской кукурузой прибыло в конечный пункт назначения в Турции. Еще два должны добраться до своих портов примерно через неделю. В общей сложности из портов вышло уже примерно 10 судов.