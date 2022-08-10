Что даст Украине разблокировка портов

Экспортный потенциал урожая зерновых и масличных культур 2021 года, который "застрял" в Украине из-за блокирования портов, оценивается в 20 миллионов тонн, а в 2022 году – в 35 миллионов тонн. В Центре исследований продовольствия и землепользования KSE Institute объяснили, что таким образом дополнительная выручка украинских аграриев из-за деблокирования портов и соответствующего повышения внутренних цен будет оценочно 5,5 миллиарда долларов.

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Наиболее реалистично, что весь этот объем (55 миллионов тонн) будет вывозиться в течение 2022 – 2023 годов, выгоды от деблокирования портов распределятся на дополнительные 1,63% ВВП в 2022 году и 2,24% ВВП в 2023 году (от пессимистического прогноза ВВП НБУ).

Экспортный потенциал

По оценкам KSE Агроцентра, за период с 1 июля 2022 по 1 июля 2023 аграрный экспортный потенциал будет распределяться примерно следующим образом:

пшеница – 12 миллионов тонн,

ячмень – 3 миллиона тонн,

кукуруза – 28 миллионов тонн,

семена рапса – 2,5 миллиона тонн,

соевые бобы и продукты переработки – 1,5 миллиона тонн,

подсолнечное масло – 4 миллиона тонн.

Выручка от экспорта этих продуктов будет составлять:

пшеница – 2,6 миллиарда долларов,

ячмень – 600 миллионов долларов,

кукуруза – 5,8 миллиарда долларов,

семена рапса – 1,6 миллиарда долларов,

соевые бобы и продукты переработки – 750 миллионов долларов,

подсолнечное масло – 3,2 миллиарда долларов.

Дополнительная экспортная выручка от аграрной продукции ожидается на уровне около 14,7 млрд долларов или около 30% всего экспорта Украины по пессимистическому сценарию НБУ.

Мы ожидаем, что объемы перевалки в портах Одесса, Черноморск и Южный к концу 2022 года не будут превышать 2 миллиона тонн в месяц (потенциальный объем перевалки этих портов составляет 3,7 миллиона тонн в месяц),

– отмечает Олег Нивьевский, вице-президент по экономическому образованию KSE.

Он добавил, что потом можно ожидать ускорения экспорта в результате контрактирования Китаем крупных судов класса панамакс с украинской кукурузой.

Обратите внимание Из порта Черноморска "зерновым коридором" отправились еще 2 судна

Как вырастут цены после разблокировки портов

После полноценной разблокировки портов цены потенциально могут вырасти примерно на 150 долларов за тонну.

Оптимистический сценарий предполагает, что рост внутренних цен будет на уровне до 100 долларов за тонну, то есть на расчетную разницу стоимости доставки морем между Одессой и Констанцей и на разницу доставки по суше в эти порты.

Заключенное "Зерновое соглашение" и первые корабли с зерном, масличными и маслом из портов Одессы и Черноморска дают надежду на то, что можно будет экспортировать остатки прошлого сезона и значительные объемы урожая этого года, и таким образом ослабить давление на внутренний рынок и цены, улучшить финансовое состояние агропроизводителей,

– отмечает Павел Мартышев, эксперт KSE Агроцентра.

Из Украины начали экспортировать зерно: главное

22 июля в Стамбуле Украина подписала Инициативу о создании гуманитарного коридора для безопасной транспортировки зерна и пищевых продуктов из украинских портов.

Тогда договорились открыть гуманитарные коридоры из Одессы, Черноморска и Южного. Свои подписи под документом поставили Министр инфраструктуры Украины, Министр обороны Турции и генсек ООН.

Не прошло и суток, как российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Впоследствии работу портов возобновили и уже 1 августа первое судно с украинским зерном уже отправилось из порта ориентировочно в 08:30 по Киеву.

Однако покупатель в Ливане отказался от украинской кукурузы, которую погрузили на судно. Он объяснил отказ пятимесячной задержкой.

В то же время, в Мининфраструктуры Украины сообщили, что другое судно с украинской кукурузой прибыло в конечный пункт назначения в Турции. Еще два должны добраться до своих портов примерно через неделю. В общей сложности из портов вышло уже примерно 10 судов.

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