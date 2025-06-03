Минимальная зарплата с учетом налогов: какую реальную сумму получают украинцы
- Минимальная зарплата в 2025 году осталась на уровне в 2025 году осталась на уровне 2024 года, составляя 8 000 гривен без учета налогов.
- После уплаты налогов, включая военный сбор (5%) и НДФЛ (18%), работник получает 6 160 гривен, а работодатель платит ЕСВ в размере 22% от минимальной зарплаты.
В 2025 году минимальная зарплата не претерпела никаких изменений. Ее размер остался на уровне 2024 года.
Минимальная зарплата без учета налогов
Сейчас она составляет 8 000 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Госстат.
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В частности в почасовом размере она составляет 48 гривен. Однако речь идет о заработной плате без учета налогов.
По состоянию на июнь 2025 года военный сбор составляет 5% от зарплаты. В то же время ставка налога на доходы физических лиц никак не изменился – 18%. Поэтому человек должен заплатить 23% со своей заработной платы.
В цифрах это выглядит следующим образом:
- размер военного сбора 5% от 8000 гривен – 400 гривен;
- НДФЛ 18% от 8000 гривен – 1 440 гривен.
Важно! То есть человек, что получит минимальную зарплату, должен уплатить 1 840 гривен налогов и получить зарплату в размере 6 160 гривен.
Как платят ЕСВ?
Единый социальный взнос (ЕСВ) украинцы вновь платят с 2025 года. Точнее, это делает работодатель лица. Взнос составляет 22% от размера минимальной зарплаты – 1 760 гривен или 5 280 гривен за квартал.