Минимальная зарплата с учетом налогов: какую реальную сумму получают украинцы

В 2025 году минимальная зарплата не претерпела никаких изменений. Ее размер остался на уровне 2024 года.

Минимальная зарплата без учета налогов

Сейчас она составляет 8 000 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Госстат.

Читайте также Минималку предлагают повысить до 12 000 гривен: когда ожидать изменений

В частности в почасовом размере она составляет 48 гривен. Однако речь идет о заработной плате без учета налогов.

По состоянию на июнь 2025 года военный сбор составляет 5% от зарплаты. В то же время ставка налога на доходы физических лиц никак не изменился – 18%. Поэтому человек должен заплатить 23% со своей заработной платы.

В цифрах это выглядит следующим образом:

размер военного сбора 5% от 8000 гривен – 400 гривен;

НДФЛ 18% от 8000 гривен – 1 440 гривен.

Важно! То есть человек, что получит минимальную зарплату, должен уплатить 1 840 гривен налогов и получить зарплату в размере 6 160 гривен.