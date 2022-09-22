"Безумство – это дорого": сколько будет стоить россии мобилизация

В россии объявили частичную мобилизацию. Но на самом деле это решение чревато рядом негативных последствий для страны-агрессорки.

Для начала это безумные дополнительные расходы из бюджета, ведь мобилизованных нужно содержать, снабжать их снаряжением и платить зарплату. 24 канал разбирался, удастся ли мобилизации россии.

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Сколько россии будет стоить мобилизация

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме, мобилизация будет стоить российскому бюджету минимум 1,3 триллиона рублей ежегодно. Это приблизительно 22 миллиарда долларов. Поэтому дефицит бюджета России продолжит расти на фоне того, что доходы агрессора падают из-за ряда санкций.

Безумие всегда обходится очень дорого и имеет катастрофические последствия для сумасшедших.

– заявил Ермак.

Кстати, в Минобороны Великобритании считают, что россии будет тяжело материально обеспечить 300 тысяч мобилизованных. Там считают, вряд ли они будут боеспособными в течение нескольких месяцев, поскольку возникнут логистические и административные проблемы.

Отрицательные последствия для России

Экономист Борис Кушнирук в комментарии 24 канала заявил, что мобилизация 300 тысяч россиян нуждается в немалых средствах, ведь нужно собрать мобилизованных, организовать их, одеть и научить. Кроме того, мобилизация означает, что работодатели теряют квалифицированных кадров, что не будет способствовать улучшению экономической ситуации.

Кстати, только заявление путина о частичной мобилизации повлекло за собой обвал на московской бирже. Но это только начало. Уже вскоре против россии могут усилить санкции, особенно в энергетическом секторе – это самое болезненное место агрессора, поскольку именно оттуда она получает главные доходы. Пол Шелдон, главный геополитический советник в S&P Global Commodity Insights, ожидает, что Запад ужесточит санкции из-за частичной мобилизации. СМИ уже сообщают о подготовке 8 пакета санкций ЕС.

Что известно о мобилизации в России

Утром 21 сентября путин объявили о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террористки аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

Но как сообщают российские СМИ, в седьмом тайном пункте указа путина говорится о мобилизации 1 миллиона человек. Хотя власти россии это отрицают.

У россиян уже началась паника. Жители страны-оккупантки уже между собой рассказывают, где можно получить повестку в военкомат.