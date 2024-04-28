Повышение для работающих пенсионеров

Перерасчет пенсий в апреле провели для тех лиц, которые по состоянию на 1 марта отработали 2 календарных года, то есть имеют 24 месяца страхового стажа.

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Размер такого увеличения определяется индивидуально для каждого пенсионерам. Сумма зависит от продолжительности стажа и заработной платы, с которой исчисляется пенсия.

Также, обращаться по перерасчету никуда не нужно, ведь он произойдет автоматически в соответствии с данными в Государственном реестре застрахованных лиц.

Напоминаем! По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров. Из них – 2,7 миллиона продолжают работать.

Какие пенсии получают пенсионеры

Минимальная пенсия в 2024 году составляет:

пенсионерам с недостаточным страховым стажем – 2 725 гривен,

пенсионерам в возрасте 65 – 70 лет со стажем 30 – 35 лет, которые уже не работают – 3 370 гривен,

пенсионерам 70 – 80 лет и стажем 30 – 35 лет – 3 240 гривен,

пенсионерам старше 80 лет и стажем 20 – 25 лет – 3 370 гривен,

пенсионерам моложе 70 лет и стажем 30-35 лет - 2980 гривен.

В то же время средний размер пенсионных выплат, по состоянию на 1 апреля, составляет 5 743,27 гривны. А работающие, пенсионеры, получают пенсию в среднем 6 094,28 гривны.

Интересно! Максимальная пенсия выросла с 20 930 гривен до 23 610 гривен в этом году.