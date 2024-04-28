Повышение для работающих пенсионеров
Перерасчет пенсий в апреле провели для тех лиц, которые по состоянию на 1 марта отработали 2 календарных года, то есть имеют 24 месяца страхового стажа.
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- Размер такого увеличения определяется индивидуально для каждого пенсионерам. Сумма зависит от продолжительности стажа и заработной платы, с которой исчисляется пенсия.
- Также, обращаться по перерасчету никуда не нужно, ведь он произойдет автоматически в соответствии с данными в Государственном реестре застрахованных лиц.
Какие пенсии получают пенсионеры
Минимальная пенсия в 2024 году составляет:
- пенсионерам с недостаточным страховым стажем – 2 725 гривен,
- пенсионерам в возрасте 65 – 70 лет со стажем 30 – 35 лет, которые уже не работают – 3 370 гривен,
- пенсионерам 70 – 80 лет и стажем 30 – 35 лет – 3 240 гривен,
- пенсионерам старше 80 лет и стажем 20 – 25 лет – 3 370 гривен,
- пенсионерам моложе 70 лет и стажем 30-35 лет - 2980 гривен.
В то же время средний размер пенсионных выплат, по состоянию на 1 апреля, составляет 5 743,27 гривны. А работающие, пенсионеры, получают пенсию в среднем 6 094,28 гривны.