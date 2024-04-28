Підвищення для працюючих пенсіонерів

Перерахунок пенсій у квітні провели для тих осіб, які станом на 1 березня відпрацювали 2 календарних роки, тобто мають 24 місяці страхового стажу.

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Розмір такого збільшення визначається індивідуально для кожного пенсіонерам. Сума залежить від тривалості стажу та заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

Також, звертатися щодо перерахунку нікуди не потрібно, адже він відбудеться автоматично відповідно до даних у Державному реєстрі застрахованих осіб.

Нагадуємо! Станом на 1 квітня 2024 року в Україні нараховується понад 10 мільйонів пенсіонерів. З них – 2,7 мільйона продовжують працювати.

Які пенсії отримують пенсіонери

Мінімальна пенсія у 2024 році складає:

пенсіонерам із недостатнім страховим стажем – 2 725 гривень,

пенсіонерам віком 65 – 70 років зі стажем 30 – 35 років, які вже не працюють – 3 370 гривень,

пенсіонерам 70 – 80 років і стажем 30 – 35 років – 3 240 гривень,

пенсіонерам віком понад 80 років і стажем 20 – 25 років – 3 370 гривень,

пенсіонерам молодше 70 років і стажем 30-35 років - 2980 гривень.

Водночас середній розмір пенсійних виплат, станом на 1 квітня, становить 5 743,27 гривні. А пенсіонери, що працюють, отримують пенсію в середньому 6 094,28 гривні.

Цікаво! Максимальна пенсія виросла з 20 930 гривень до 23 610 гривень цьогоріч.