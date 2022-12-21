Украинцам с личным авто могут не начислить субсидию, но не всем
Источник:Пенсионный фонд Украины
Для расчета субсидии учитывается доход семьи. Однако важной причиной в отказе субсидии остается наличие автомобиля. Кто из автовладельцев может получить субсидию, читайте в тексте.
Могут ли претендовать на помощь от государства владельцы автомобилей
Как сообщают в Пенсионном фонде, имеющие собственные автомобили могут претендовать на субсидию.
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Однако есть определенные условия:
- Если лицо из состава домохозяйства, или член семьи лица из домохозяйства имеет одно транспортное средство (кроме мопедов, прицепа), с года выпуска которого прошло более 5 лет, или несколько автомобилей старше 15-летнего возраста, тогда субсидия начисляется.
- Если же конкретный член одного домохозяйства имеет в собственности по крайней мере одно транспортное средство, с момента выпуска которого не прошло пяти лет или два или более автомобилей в возрасте до 15 лет, то субсидия в таком случае не назначается.
Как влияет на субсидию международная помощь от организаций
Напоминаем, что при расчете субсидии помощь от международных организаций к совокупному доходу семьи не считается.
По ноябрю 2,4 миллиона домохозяйств уже получают жилищные субсидии. Чтобы узнать, какой размер субсидии вы назначили, нажмите здесь.
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Какие документы нужны для субсидии
Чтобы оформить субсидию, следует подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
При необходимости могут быть добавлены:
- договор найма (аренды) жилья (при наличии),
- справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)
- другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть: справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, договоры аренды жилья в другом городе.