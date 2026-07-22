Предусмотрены ли надбавки к пенсии по возрасту

Дополнительные выплаты назначаются именно в зависимости от возраста пожилого человека, почему можно узнать на сайте Пенсионного фонда Украины.

В настоящее времянадбавки к пенсии составляют:

300 гривен – для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет;

456 гривен – для людей в возрасте от 75 до 79 лет;

570 гривен – для лиц в возрасте от 80 лет.

Они начисляются именно со дня рождения человека, а не с конкретного месяца. Деньги начисляются за дни после достижения лицом соответствующего возраста.

ПФУ приводит пример: если пенсионер родился 1-го числа, то получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц. Но если 20-го числа – то получит к своей пенсии доплату за 10 дней.

В то же время пенсионеры в возрасте от 60 до 69 лет не могут получить такую надбавку ни при каких обстоятельствах.

Следует также добавить, что доплаты не суммируются между собой. А важным условием получения является размер пенсии не выше 10 340,35 гривен.

Что еще могут получить пожилые люди

Напомним, что украинцы могут получить надбавки ко Дню Независимости. Сумма выплат составляет до 450 гривен. Однако средства получат не все, а определенные категории граждан.