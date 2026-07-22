Чи передбачені надбавки до пенсії за віком

Додаткові гроші призначаються саме за віком літньої людини, про що можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду України.

Доплати до пенсії наразі є такими:

300 гривень – для пенсіонерів віком від 70 до 74 років;

456 гривень — для людей від 75 до 79 років;

570 гривень — для осіб віком від 80 років.

Вони призначаються саме з Дня народження людини, а не з конкретного місяця. Гроші нараховуються за дні після настання віку особи.

ПФУ наводить приклад: якщо пенсіонер народився 1 числа, то отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць. Але якщо 20 числа – то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів.

Водночас пенсіонери віком від 60 років до 69 років не можуть отримати таку надбавку за жодних обставин.

Слід також додати, що доплати не сумуються між собою. А важливою умовою отримання є розмір пенсії не вище 10 340,35 гривні.

Які ще надбавки можуть отримати літні люди

Нагадаємо, що українці можуть отримати надбавки до Дня Незалежності. Сума виплат становить до 450 гривень. Однак, кошти отримають не всі, а певні категорії громадян.