Какие доплаты могут получать мужчины после 60 лет?

Размер пенсии в Украине часто состоит не только из основной выплаты. Законодательство предусматривает ряд надбавок, доплат и повышений, которые начисляются при определенных условиях.

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Например, часть пенсионеров имеет право на возрастные доплаты. Такие надбавки назначаются по достижении определенного возраста и выплачиваются автоматически при условии, что размер пенсии не превышает установленного лимита.

Также дополнительные средства могут получать лица, имеющие особые заслуги перед Украиной, почетные звания или государственные награды.

Могут ли мужчины претендовать на надбавку за детей?

Не все знают, что право на пенсию за особые заслуги могут иметь не только многодетные матери. Если мать умерла или была лишена родительских прав, право на соответствующую надбавку может получить отец, самостоятельно воспитавший пятерых и более детей до шестилетнего возраста.

При определении права на выплату учитываются также усыновленные дети.

В 2026 году размер такой надбавки составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В зависимости от категории получателя это около 900–1 000 гривен ежемесячно.

Какие документы могут понадобиться?

Для оформления надбавок, которые не назначаются автоматически, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие право на выплату.

В зависимости от вида доплаты это могут быть документы о страховом стаже, награды, почетные звания, свидетельства о рождении детей или другие подтверждающие документы.

Почему стоит проверить свои пенсионные права?

Многие надбавки к пенсии имеют заявный характер. Это означает, что Пенсионный фонд не всегда может назначить их без обращения человека. В некоторых случаях это позволяет увеличить ежемесячный доход на несколько сотен или даже тысяч гривен.