Які доплати можуть отримувати чоловіки після 60 років?

Розмір пенсії в Україні часто складається не лише з основної виплати. Законодавство передбачає низку надбавок, доплат і підвищень, які нараховують за певних умов.

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Наприклад, частина пенсіонерів має право на вікові доплати. Такі надбавки призначаються після досягнення визначеного віку та виплачуються автоматично за умови, що розмір пенсії не перевищує встановленого ліміту.

Також додаткові кошти можуть отримувати особи, які мають особливі заслуги перед Україною, почесні звання або державні нагороди.

Чи можуть чоловіки претендувати на надбавку за дітей?

Не всі знають, що право на пенсію за особливі заслуги можуть мати не лише багатодітні матері. Якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, право на відповідну надбавку може отримати батько, який самостійно виховав п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку.

Під час визначення права на виплату враховуються також усиновлені діти.

У 2026 році розмір такої доплати становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Залежно від категорії одержувача це близько 900 – 1 000 гривень щомісяця.

Які документи можуть знадобитися?

Для оформлення надбавок, які не призначаються автоматично, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати документи, що підтверджують право на виплату.

Залежно від виду доплати це можуть бути документи про страховий стаж, нагороди, почесні звання, свідоцтва про народження дітей або інші підтверджувальні документи.

Чому варто перевірити свої пенсійні права?

Багато надбавок до пенсії мають заявний характер. Це означає, що Пенсійний фонд не завжди може призначити їх без звернення людини. У деяких випадках це дозволяє збільшити щомісячний дохід на кілька сотень або навіть тисяч гривень.