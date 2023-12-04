Таким образом, общее количество интегрированных в группу газораспределительных компаний увеличилось до 23. Для пользователей услуг ничего не изменится.

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Еще один облгаз в "Нефтегазе"

АО "Тернопольгаз" перешло под управление группы "Нефтегаз". Это предприятие обслуживает 200 тысяч частных домохозяйств и 3 тысяч юридических лиц. В пресс-службе отметили, что у клиентов нет поводов для волнения.

Обращаем внимание, что личные счета клиентов, тариф на распределение и реквизиты для оплаты услуг для жителей Тернополя остаются неизменными,

– уточняется в сообщении.

В настоящее время "Нефтегаз" управляет 23 облгазами по всей стране / "Нефтегаз"

Владельцем "Тернопольгаза" называли олигарха Дмитрия Фирташа, однако официально он не выступал бенефициаром компании. В прошлом году суд арестовал корпоративные права 26 облгазов и передал их АРМА. Затем эти активы передали в управление "Нефтегаза".

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