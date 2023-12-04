Таким образом, общее количество интегрированных в группу газораспределительных компаний увеличилось до 23. Для пользователей услуг ничего не изменится.
Смотрите также Персональный просчет Путина, – эксглава "Нафтогаза" о крахе плана Кремля в Европе
Еще один облгаз в "Нефтегазе"
АО "Тернопольгаз" перешло под управление группы "Нефтегаз". Это предприятие обслуживает 200 тысяч частных домохозяйств и 3 тысяч юридических лиц. В пресс-службе отметили, что у клиентов нет поводов для волнения.
Обращаем внимание, что личные счета клиентов, тариф на распределение и реквизиты для оплаты услуг для жителей Тернополя остаются неизменными,
– уточняется в сообщении.
В настоящее время "Нефтегаз" управляет 23 облгазами по всей стране / "Нефтегаз"
Владельцем "Тернопольгаза" называли олигарха Дмитрия Фирташа, однако официально он не выступал бенефициаром компании. В прошлом году суд арестовал корпоративные права 26 облгазов и передал их АРМА. Затем эти активы передали в управление "Нефтегаза".
Новости "Нефтегаза"
- В ноябре АО "Укргаздобыча" запустило в работу дополнительные три высокодебитные скважины. Они способны добывать более 400 тысяч кубометров газа в сутки. Две из них абсолютно новости, а третья – восстановлена из ликвидационного фонда.
- На днях "Нефтегаз" упростил оплату за пользование газом – теперь можно не ждать бумажных платежек. Эти документы будут доступны в терминалах самообслуживания "Сбербанка".
- Сообщается, что для противодействия вероятным блекаутам "Нефтегаз" сделал запасы достаточного количества природного газа. В хранилищах хранится ориентировочно 6 миллиардов кубических метров. Этого хватит, чтобы нормально пройти осенне-зимний период,