Таким чином загальна кількість інтегрованих у групу газорозподільних компаній збільшилася до 23. Для користувачів послуг нічого не зміниться.

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Ще один облгаз у "Нафтогазі"

АТ "Тернопільгаз" перейшло під управління групи "Нафтогаз". Це підприємство обслуговує 200 тисяч приватних домогосподарств та 3 тисячі юридичних осіб. У пресслужбі наголосили, що у клієнтів немає приводів для хвилювання.

Звертаємо увагу, що особові рахунки клієнтів, тариф на розподіл і реквізити для оплати послуг для жителів Тернопільщини залишаються незмінними,

– уточнюється в повідомленні.

Наразі "Нафтогаз" керує 23 облгазами по всій країні / "Нафтогаз"

Власником"Тернопільгазу" називали олігарха Дмитра Фірташа, однак офіційно він не виступав бенефіціаром компанії. Минулого року суд арештував корпоративні права 26 облгазів та передав їх до АРМА. Потім ці активи передали в управління "Нафтогазу".

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