Таким чином загальна кількість інтегрованих у групу газорозподільних компаній збільшилася до 23. Для користувачів послуг нічого не зміниться.
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Ще один облгаз у "Нафтогазі"
АТ "Тернопільгаз" перейшло під управління групи "Нафтогаз". Це підприємство обслуговує 200 тисяч приватних домогосподарств та 3 тисячі юридичних осіб. У пресслужбі наголосили, що у клієнтів немає приводів для хвилювання.
Звертаємо увагу, що особові рахунки клієнтів, тариф на розподіл і реквізити для оплати послуг для жителів Тернопільщини залишаються незмінними,
– уточнюється в повідомленні.
Наразі "Нафтогаз" керує 23 облгазами по всій країні / "Нафтогаз"
Власником"Тернопільгазу" називали олігарха Дмитра Фірташа, однак офіційно він не виступав бенефіціаром компанії. Минулого року суд арештував корпоративні права 26 облгазів та передав їх до АРМА. Потім ці активи передали в управління "Нафтогазу".
Новини "Нафтогазу"
- У листопаді АТ "Укргазвидобування" запустило у роботу додаткові три високодебітні свердловини. Вони здатні видобувати понад 400 тисяч кубометрів газу на добу. Дві з них є абсолютно новини, а третя – відновлена з ліквідаційного фонду.
- Днями "Нафтогаз" спростив оплату за користування газом – тепер можна не чекати на паперові платіжки. Ці документи будуть доступні в терміналах самообслуговування "Ощадбанку".
- Повідомляється, що задля протидії ймовірним блекаутам "Нафтогаз" зробив запаси достатньої кількості природного газу. У сховищах зберігається орієнтовно 6 мільярдів кубічних метрів. Цього вистачить, щоб нормально пройти осінньо-зимовий період,