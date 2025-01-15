Перебоев с газом не будет

Поставка газа для населения осуществляется бесперебойно, без отключений, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Роман Чумак.

Роман Чумак Временно исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Спасибо всем энергетикам, которые обеспечивают энергетическую устойчивость страны в экстремальных условиях. Спасибо силам ПВО и всем задействованным подразделениям за защиту.

В компании призывают граждан сохранять спокойствие, ведь последствия вражеской атаки будут ликвидированы в ближайшее время.

Российская атака на газовую инфраструктуру

В ночь на 15 января российские войска атаковали западный регион Украины с помощью ударного беспилотника, а утром нанесли массированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в зоне ответственности воздушного командования "Запад".

Всего было выпущено более 40 ракет, в том числе баллистических, из которых не менее 30 удалось уничтожить.