Перебоїв з газом не буде

Постачання газу для населення здійснюється безперебійно, без жодних відключень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Роман Чумак.

Роман Чумак Тимчасовий виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Дякуємо всім енергетикам, які забезпечують енергетичну стійкість країни за екстремальних умов. Дякуємо силам ППО та всім задіяним підрозділам за захист.

У компанії закликають громадян зберігати спокій, адже наслідки ворожої атаки будуть ліквідовані найближчим часом.

Російська атака на газову інфраструктуру

У ніч на 15 січня російські війська атакували західний регіон України за допомогою ударного безпілотника, а вранці здійснили масований ракетно-авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури в зоні відповідальності повітряного командування "Захід".

Усього було випущено понад 40 ракет, зокрема й балістичних, з яких щонайменше 30 вдалося знищити.