Ранее правительство предлагало унифицированную ставку одинаковую для всех видов горючего. Сейчас есть перемены.

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Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Не важно какая у тебя машина: на дизеле, на бензине или газе – должен быть один акциз. И я считаю, что это справедливо. Это частичное возврат налогов, акциза в частности, не полное, поэтому есть минимальный уровень, который должны платить все.

Как сообщил 24 канала эксперт, акцизы всегда наполняли дорожный фонд. Раньше акциз на бензин в 4 раза больше, чем на газ. Соответственно, тот, кто на бензине строит в 4 раза больше дорог, чем тот, что на газе. Хотя все дороги используют одинаково.

Почему правительство приняло такое решение

Сергей Куюн говорит, что во время обсуждения популисты начали защищать людей.

Обсуждение обнаружило, что вообще никто не хочет платить налоги. Особо меня удивила позиция аграрных ассоциаций, которым нужны хорошие дороги, но платить налог они не хотят. Но если не будет хороших дорог, они не могут ни привезти ничего, ни на экспорт отправить продукцию. Главными аргументами в этой ситуации является то, что сжиженный газ используют незащищенные слои населения. А как тогда незащищенные слои населения ездят на разных автомобилях? Это чистый популизм.

– добавляет эксперт.

Как уменьшение акциза на газ повлияет на бюджет

По подсчетам эксперта, скидка на газ обойдется бюджету в 350 миллионов гривен ежемесячно.

Посмотрим, что будет во втором чтении. Хотя я не ожидаю изменений к законопроекту. Правительству все равно какие-либо деньги нужны, и соответственно они не будут настаивать на том, чтобы этот акциз на газ подняли.

– говорит Сергей Куюн.

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Напоминаем, как утверждают в правительстве, цены на горючее с внедрением акциза не подорожают.

Как рассказала Ольга Василевская-Смаглюк, народная депутат из финансового комитета Верховной рады, во время телемарафона, передает 24 канал, цена должна повыситься для импортеров, а не для конечного потребителя.

Однако если импортеры захотят увеличить цены для конечного потребителя – регулирование цены произойдет со стороны Кабмина, то есть будет установлена фиксированная цена для конечных потребителей.

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