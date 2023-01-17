Роберт Хабек предупредил, что риск дополнительных торговых войн "очень высок", поскольку страны все больше смотрят внутрь на фоне глобальной опасности, и сказал, что WEF может быть эффективным форумом для дискуссий, которые могут помочь предотвратить такие споры.

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"Мы видели, что некоторые страны избрали изоляцию или конфронтацию", – сказал Хабек в интервью немецкому радио Deutschlandfunk из Давоса, добавив, что Китай проводил "очень агрессивную политику в последние годы". Если другие страны Европы или Америки решат сделать то же, "тогда мы не сможем решить мировые проблемы", – сказал он.

Торговой войне между ЕС и США необходимо предотвратить

По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, Европейский Союз должен реформировать свою политику государственной помощи промышленности, одновременно стремясь достичь соглашения с США, чтобы предотвратить торговую войну.

"Для США и ЕС является "обязательным" достижение соглашения по промышленной политике", – сказал Санчес в интервью CNBC. По его словам, ЕС должен выполнить определенную внутреннюю "домашнюю задачу", включая уменьшение бюрократии и реформирование правил государственной помощи отраслям.

Что такое торговая война?

Торговая война – это торговое соперничество двух или более сторон, проводимое с целью захвата зарубежных рынков (наступательная торговая война) или предупреждения торговой "оккупации" национальной экономики (оборонная торговая война).

Основными методами ведения наступательной торговой войны являются:

Снижение экспортных таможенных тарифов,

Повышение экспортных квот,

Использование демпинговых цен,

Экономическая блокада и эмбарго,

Объявление продукции конкурентов вредно для потребителей или экологии, в том числе из-за продвижения международных нормативных актов и стандартов, запрещающих или существенно ограничивающих производство и использование продукции конкурентов.

Основные методы оборонной торговой войны:

Повышение импортных пошлин для предотвращения демпинга,

Снижение импортных квот,

Введение нетарифных ограничений для усложнения процедуры лицензирования и таможенного оформления,

Объявление продукции конкурентов вредно для потребителей или экологии.

Эмбарго российских нефтепродуктов

Напомним, вскоре вступит в силу эмбарго ЕС по отношению к российским нефтепродуктам. Санкции по установлению потолка цен на нефтепродукты начнут действовать 5 февраля.

Точно неизвестно, на каком уровне будет установлена цена, но ожидается, что введут два потолка цен: на товары высокой стоимости (например, дизельное топливо) и низкой (мазут).