Роберт Хабек предупредил, что риск дополнительных торговых войн "очень высок", поскольку страны все больше смотрят внутрь на фоне глобальной опасности, и сказал, что WEF может быть эффективным форумом для дискуссий, которые могут помочь предотвратить такие споры.
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"Мы видели, что некоторые страны избрали изоляцию или конфронтацию", – сказал Хабек в интервью немецкому радио Deutschlandfunk из Давоса, добавив, что Китай проводил "очень агрессивную политику в последние годы". Если другие страны Европы или Америки решат сделать то же, "тогда мы не сможем решить мировые проблемы", – сказал он.
Торговой войне между ЕС и США необходимо предотвратить
По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, Европейский Союз должен реформировать свою политику государственной помощи промышленности, одновременно стремясь достичь соглашения с США, чтобы предотвратить торговую войну.
"Для США и ЕС является "обязательным" достижение соглашения по промышленной политике", – сказал Санчес в интервью CNBC. По его словам, ЕС должен выполнить определенную внутреннюю "домашнюю задачу", включая уменьшение бюрократии и реформирование правил государственной помощи отраслям.
Что такое торговая война?
Основными методами ведения наступательной торговой войны являются:
- Снижение экспортных таможенных тарифов,
- Повышение экспортных квот,
- Использование демпинговых цен,
- Экономическая блокада и эмбарго,
- Объявление продукции конкурентов вредно для потребителей или экологии, в том числе из-за продвижения международных нормативных актов и стандартов, запрещающих или существенно ограничивающих производство и использование продукции конкурентов.
Основные методы оборонной торговой войны:
- Повышение импортных пошлин для предотвращения демпинга,
- Снижение импортных квот,
- Введение нетарифных ограничений для усложнения процедуры лицензирования и таможенного оформления,
- Объявление продукции конкурентов вредно для потребителей или экологии.
Эмбарго российских нефтепродуктов
Напомним, вскоре вступит в силу эмбарго ЕС по отношению к российским нефтепродуктам. Санкции по установлению потолка цен на нефтепродукты начнут действовать 5 февраля.
Точно неизвестно, на каком уровне будет установлена цена, но ожидается, что введут два потолка цен: на товары высокой стоимости (например, дизельное топливо) и низкой (мазут).