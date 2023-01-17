Роберт Хабек попередив, що ризик додаткових торговельних воєн "дуже високий", оскільки країни все більше дивляться всередину на тлі глобальної небезпеки, і сказав, що WEF може бути ефективним форумом для дискусій, які можуть допомогти запобігти таким суперечкам.

Цікаво Путін "силою" тримає західні банки в Росії, – Financial Times

"Ми бачили, що деякі країни обрали ізоляцію чи конфронтацію", — сказав Хабек в інтерв’ю німецькому радіо Deutschlandfunk із Давосу, додавши, що Китай проводив "дуже агресивну політику в останні роки". Якщо інші країни Європи чи Америки вирішать зробити те саме, "тоді ми не зможемо вирішити світові проблеми", – сказав він.

Торговельній війні між ЄС і США необхідно запобігти

За словами прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, Європейський Союз повинен реформувати свою політику державної допомоги промисловості, одночасно прагнучи досягти угоди зі США, щоб запобігти торговій війні.

"Для США та ЄС є "обов’язковим" досягнення угоди щодо промислової політики", – сказав Санчес в інтерв’ю CNBC. За його словами, ЄС має виконати певне внутрішнє "домашнє завдання", включаючи зменшення бюрократії та реформування правил державної допомоги галузям.

Що таке торговельна війна ?

Торговельна війна – це торгове суперництво двох або більше сторін, яке проводиться з метою захоплення закордонних ринків (наступальна торгова війна) або попередження торгової "окупації" національної економіки (оборонна торгова війна).

Основними методами ведення наступальної торговельної війни є:

Зниження експортних митних тарифів,

Підвищення експортних квот,

Використання демпінгових цін,

Економічна блокада і ембарго,

Оголошення продукції конкурентів шкідливою ​​для споживачів або екології, у тому числі через просування міжнародних нормативних актів і стандартів, що забороняють або істотно обмежують виробництво та використання продукції конкурентів.

Основні методи оборонної торгової війни це:

Підвищення імпортних мит для запобігання демпінгу,

Зниження імпортних квот,

Введення нетарифних обмежень для ускладнення процедури ліцензування та митного оформлення,

Оголошення продукції конкурентів шкідливою ​​для споживачів або екології.

Ембарго російських нафтопродуктів

Нагадаємо, незабаром набере чинності ембарго ЄС щодо російських нафтопродуктів. Санкції із встановленням стелі цін на нафтопродукти почнуть діяти 5 лютого.

Точно невідомо, на якому рівні буде встановлено ціну, але очікується, що запровадять дві «стелі цін»: на товари високої вартості (наприклад, дизельне паливо) та низької (мазут).