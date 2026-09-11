Что изменилось для украинцев?

Пользователи приложения "Куб" получили возможность добавить свой личный счет за электроэнергию и оплачивать потребленное электричество без каких-либо дополнительных сборов, что сообщили в компании "Нафтогаз".

В настоящее время сервис постепенно превращается в единый хаб для управления всеми коммунальными услугами.

Для жителей Киева возможностей стало еще больше, ведь по одному адресу уже можно подключить абсолютно все доступные коммунальные услуги в одном месте.

Ожидается, что вскоре такая масштабная интеграция заработает и для жителей других регионов нашей страны.

Но прежде чем перенести платежки за свет в смартфон, стоит учесть один важный нюанс. Чтобы система позволила подключить дополнительные счета, сначала необходимо зарегистрировать в приложении свой базовый личный счет за потребленный газ. То есть тем гражданам, которые уже активно пользуются приложением "Куб" для расчетов за газ, перейти к оплате электроэнергии будет максимально просто.

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Какие тарифы действуют сейчас?

Напомним, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Он будет действовать до 31 октября.

В то же время для большинства украинцев (около 98% или более 12 миллионов домохозяйств), являющихся клиентами "Нафтогаза", тариф на газ остается на уровне 7,96 гривны за кубометр.