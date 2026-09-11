Що змінилося для українців?

Користувачі застосунку "Куб" отримали можливість додати свій особовий рахунок за електроенергію та оплачувати спожите світло без жодних додаткових стягнень, про що повідомили у компанії "Нафтогаз".

Наразі сервіс поступово перетворюється на єдиний хаб для керування всією комуналкою.

Для жителів Києва можливостей стало ще більше, адже за однією адресою вже можна підключити абсолютно всі доступні комунальні послуги в одному місці.

Очікується, що незабаром така масштабна інтеграція запрацює і для мешканців інших регіонів нашої країни.

Але перед тим, як перенести платіжки за світло у смартфон, варто врахувати один важливий нюанс. Щоб система дозволила підключити додаткові рахунки, спочатку необхідно зареєструвати в застосунку свій базовий особовий рахунок за спожитий газ. Тобто тим громадянам, які вже активно користуються застосунком "Куб" для газових розрахунків, перейти до оплати електроенергії буде максимально просто.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Які тарифи діють зараз?

Нагадаємо, що тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Він буде чинним до 31 жовтня.

Водночас для більшості українців(близько 98% або понад 12 мільйонів домогосподарств), які є клієнтами "Нафтогаз", тариф на газ залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр.