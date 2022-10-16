В Киевской области уменьшили электропотребление на 7%: что советуют жителям региона

Из-за снижения потребления электричества вечер 15 октября прошел в Киевской области без вынужденных отключений. Жителям области советуют быть такими же сплоченными.

Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Заметим, что рекордсменом по экономии электроэнергии стала Черниговская область с результатом около 20%.

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Жителям Киевщины советуют выключать ненужные электроприборы

Кулеба рассказал, что 15 октября жителям Киевщины удалось снизить потребление электроэнергии на 7%.

Это позволило провести вечер без вынужденных отключений электроэнергии. Все благодаря нашей ответственности и сплоченности. Только вместе мы сможем выстоять перед врагом и преодолевать последствия войны!

– отметил председатель ОВА.

Он посоветовал жителям региона вечером выключать хотя бы один электроприбор и лишнее освещение.

"Держим еще один фронт! Потребляем энергию разумно!" – подытожил Кулеба.

Снижение мощностей электромагистралей

Несмотря на стабилизацию ситуации, пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений. Энергетики работают над тем, чтобы решить эту проблему, однако им нужно время.

Чтобы избежать аварий, в течение определенного периода во время ремонтных работ будут снижать нагрузку на сети. Власти также советуют украинцам экономить электропотребление утром и вечером.