Отключение света за долги: кто может остаться без электричества, при каких условиях и как этого избежать

В конце января Кабмин утвердил решение об отключении света за задолженность. Потребители смогут избежать санкций, если вовремя обратятся в ответственную службу.

Кому будут отключать свет

29 декабря 2023 года правительство приняло постановление №1405, которое отменяет запрет на отключение света за неуплату для некоторых граждан.

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Еще в начале января регуляторы начали сообщать своим потребителям о вероятных отключениях. В частности, Кировоградская областная энергоснабжающая компания опубликовала предупреждение.

Не медлите с оплатой, и погасите существующую задолженность за потребленную электроэнергию,

– говорится в сообщении

Пресс-секретарь ООО "ЭНЕРА Винница" Татьяна Колодий также призвала граждан к срочному погашению долгов. В случае неуплаты она анонсировала отключение.

Мы будем предупреждать наших должников о том, что они имеют долг, который они должны оплатить. В случае если потребитель не рассчитывается за полученные услуги, мы посылаем предупреждение. В течение 10 дней потребитель должен отреагировать,

– уточнила Колодий

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко объяснил, что из-за значительных долгов украинцев, Кабмин согласовал отключение должников. Это должно стимулировать потребителей вовремя платить за ЖКУ.

Сергей Коваленко Генеральный директор Yasno Мы ежемесячно сообщаем клиентов о состоянии счета, все знают, есть ли у них долг, или нет. Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней – извещение от ОСР.

По состоянию на теперь, будут отключать тех, кто имеет наибольшие долги. Мораторий продолжит действовать на оккупированные территории и на зону активных боевых действий.

Минэнерго создало группу, которая будет отвечать за погашение долгов

27 января министр энергетики Герман Галущенко объявил о создании специальной группы, которая будет ответственна за отработку механизма погашения долгов. Во внимание будут приниматься интересы всех сторон.

Группа должна оперативно выработать действенный механизм сбалансирования финансового состояния участников рынка электроэнергии, в частности, оператора системы передачи, производителей электроэнергии из альтернативных источников, которым установлен "зеленый" тариф, гарантированного покупателя,

– говорится в сообщении Министерства

Председателем рабочей группы является Галущенко. Также туда входят представители из:

Минэнерго;

ГП "Гарантированный покупатель";

АО "Оператор рынка";

профильных энергетических ассоциаций

НКРЭКУ.

Какую сумму долга надо накопить, чтобы отключили свет

Эксперт по вопросам энергетики "Украинского института будущего" Андриан Прокип отметил, что на отключение будет влиять не только сумма, а и срок долга. Если задолженность длится более 2 месяцев и превышает 3 тысячи гривен, домохозяйство должно срочно решить эту проблему. В противном случае, может произойти отключение.

При этом, небытовые потребители и в дальнейшем не подпадают под отключение. "Укрэнерго" требует пересмотра списка компаний и внедрения ограниченного количества предприятий, для которых будет действовать это правило.

Почему отменили мораторий

Долги украинцев за свет достигли более 20 миллиардов гривен. Одними из крупнейших должников являются жители Киева и Черновицкой области.

Из-за этих задолженностей, регуляторы не могут покрывать собственные расходы. Более того, снижается донорская возможность компаний покрывать разницу между тарифом, который платят потребители и реальной стоимостью света.

Сейчас компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" занимаются этим субсидированием. При этом, поставщики, уже имеют долг более 40 миллиардов гривен. Такая задолженность вызывает кризис ликвидности, а это в свою очередь, вредит стабильности электроснабжения.

Что делать чтобы вам не отключили свет

Оформить реструктуризацию

Если долги будут увеличиваться вероятна кризисная ситуация, из-за которой пострадают все потребители.

При наличии долга, граждане могут оформить его реструктуризацию. Благодаря этому, свет не будут отключать, а задолженность постепенно уменьшится.

Как оформить реструктуризацию:

обратитесь в профильную комиссию;

соберите пакет документов: заявление, справку о составе семьи, справку о доходах.

Также договор о реструктуризации могут оформить и арендаторы. Для этого с заявлением должны обратиться владелец и съемщик жилья.

Оформить субсидию

Если среди членов семьи есть безработные, нужно подать документы, которые объясняют причину их безработицы.

Также, чтобы уменьшить сумму в платежке, украинцы могут оформить субсидию. Эта помощь предоставляется исключительно малообеспеченным гражданам, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать ЖКУ. Субсидия начисляется на всю коммуналку или же на каждую услугу отдельно.

Заметьте, что ВПО также имеют возможность оформить субсидию. Для этого им нужно к пакету документов добавить справку о статусе переселенца.

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От чего зависит размер субсидии

Субсидию получают семьи, которые имеют плату за ЖКУ большую чем обязательный платеж. Также во внимание принимается имущественное обеспечение домохозяйства.

Размер помощи рассчитывается индивидуально. На это влияет суммарный доход всех членов домохозяйства.

Ро – доля платы за услуги для домохозяйства, ее нужно округлять до двух знаков после запятой;

Кд – коэффициент дохода домохозяйства, рассчитывается как отношение размера среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека к прожиточному минимуму (по состоянию на 1 января года) на одного человека в месяц;

Кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии или 2 прожиточных минимума на одного человека в месяц;

Рг – 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Какие сейчас тарифы на свет в Украине

Ро = Кд/Кг х Рг

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время телемарафона отметил, что правительство не планирует менять тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до конца текущего отопительного сезона.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Когда происходят различные манипуляции, я всегда призываю обращаться к официальным источникам. Мы не планируем повышение тарифов в течение этого отопительного сезона. Соответствующие решения приняты, есть постановление правительства, действующее до конца апреля и устанавливающее уровень тарифов. Все остальное – домыслы, которые являются обычными манипуляциями.

Он также подчеркнул, что пока нет планов повышать тариф и подобных проектов или обсуждений не существует.

Какой тариф на электроэнергию сейчас

В июне 2023 года стоимость электроэнергии выросла почти вдвое. Сейчас этот тариф составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Все тарифы до конца отопительного сезона, как мы и обещали, останутся абсолютно неизменными. Это касается в первую очередь тарифа на электроэнергию – 2,64 гривны за киловатт час.