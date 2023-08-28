Будет ли грядущая зима без отключений света: в Минэнерго назвали условие

Министр энергетики Герман Галущенко уверен, что можно провести отопительный сезон без отключений света. Однако последствия вероятных ракетных атак россиян сложно предсказать.

Украина продолжает готовиться к обстрелам энергетических объектов. Прошлой зимой инфраструктура значительно пострадала от террора окупантов.

Смотрите также Потребляй разумно: как украинцы могут помочь энергосистеме

Будут ли выключение света зимой

На брифинге во время рабочей поездки во Львовскую область Герман Галученко рассказал, что Украина готовится к отопительному сезону, а соответствующие учреждения готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации.

Украина сможет подготовиться к холодам – есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Однако Украина не может прогнозировать последствия российских террористических атак.

Цель врага – достичь блекаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы.

– сообщил Галущенко.

Он добавил, что в случае отсутствия новых повреждений энергоструктуры удастся избежать отключения света. Ограничивать подачу электроэнергии потребителям не будут.

Выключение света только может стать следствием атак на украинскую энергоструктуру. Однако министр подчеркнул, что они будут носить временный характер.

Украина готовится к зиме