Почему военным предлагают изменить правила зачета стажа?

Активисты инициативы "Стаж под огнем" выступают за изменение правил зачисления страхового стажа для мобилизованных военнослужащих. Они считают, что время службы в условиях боевых действий должно учитываться отдельно, с учетом нагрузки и рисков, с которыми сталкиваются военные.

В настоящее время, согласно общему правилу, один месяц службы засчитывается как один месяц страхового стажа. В то же время инициаторы кампании подчеркивают, что условия службы военнослужащих, находящихся в районах боевых действий, существенно отличаются от обычной работы.

По их мнению, это может повлиять на будущее пенсионное обеспечение военных, особенно тех, кто после ранений или других последствий службы не сможет продолжать работать в течение длительного времени.

Что предлагают изменить?

Авторы инициативы предлагают ввести льготное зачисление стажа в зависимости от условий прохождения службы. В частности, они предлагают:

месяц непосредственного участия в боевых действиях засчитывать как три месяца стажа;

месяц службы в опасных районах без непосредственного участия в боях – как два месяца;

период пребывания в российском плену также засчитывать по льготному принципу – месяц за три.

Инициаторы объясняют свое предложение тем, что подобные механизмы льготного исчисления стажа уже существуют для отдельных категорий работников, трудящихся в тяжелых или вредных условиях.

Что говорят в Минсоцполитики?

В вопросе льготного зачета стажа важно различать пенсию за выслугу лет военнослужащих и обычную пенсию по возрасту. В Минсоцполитики отмечают, что правило "месяц за три" применяется при подсчете выслуги лет для назначения пенсии в соответствии со специальным законодательством о пенсионном обеспечении военнослужащих.

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В то же время для мобилизованных, которые до службы работали в гражданских профессиях и в дальнейшем будут претендовать на пенсию по возрасту, страховой стаж формируется по общим правилам, то есть с учетом периодов, за которые уплачивались страховые взносы.

Таким образом, само понятие "месяц за три" не означает автоматического тройного зачета всего периода мобилизации в страховой стаж.

Какие изменения могут быть введены в будущем?

Вопрос пенсионного обеспечения ветеранов остается предметом обсуждения. Один из предложенных подходов заключается не в увеличении страхового стажа, а во введении дополнительной финансовой поддержки для ветеранов. При таком механизме размер выплаты может зависеть, в частности, от продолжительности участия человека в боевых действиях.

Таким образом, дискуссия в настоящее время ведется вокруг двух различных подходов: льготного зачета периодов службы в страховой стаж или введения дополнительной выплаты ветеранам.