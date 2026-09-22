Чому військовим пропонують змінити правила зарахування стажу?

Активісти ініціативи "Стаж під вогнем" виступають за зміну правил зарахування страхового стажу для мобілізованих військовослужбовців. Вони вважають, що час служби в умовах бойових дій має враховуватися окремо, з огляду на навантаження та ризики, з якими стикаються військові.

Наразі за загальним правилом один місяць служби зараховується як один місяць страхового стажу. Водночас ініціатори кампанії наголошують, що умови служби військовослужбовців, які перебувають у районах бойових дій, суттєво відрізняються від звичайної роботи.

На їхню думку, це може мати наслідки і для майбутнього пенсійного забезпечення військових, особливо для тих, хто після поранень або інших наслідків служби не зможе продовжувати працювати протягом тривалого часу.

Що пропонують змінити?

Автори ініціативи пропонують запровадити пільгове зарахування стажу залежно від умов проходження служби. Зокрема, вони пропонують:

місяць безпосередньої участі у бойових діях зараховувати як три місяці стажу;

місяць служби в небезпечних районах без безпосередньої участі в боях – як два місяці;

період перебування у російському полоні також зараховувати за пільговим принципом – місяць за три.

Ініціатори пояснюють свою пропозицію тим, що подібні механізми пільгового обчислення стажу вже існують для окремих категорій працівників, які працюють у важких або шкідливих умовах.

Що кажуть у Мінсоцполітики?

У питанні пільгового зарахування стажу важливо розрізняти пенсію за вислугу років військовослужбовців та звичайну пенсію за віком. У Мінсоцполітики зазначають, що правило "місяць за три" застосовується під час обчислення вислуги років для призначення пенсії відповідно до спеціального законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців.

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Водночас для мобілізованих, які до служби працювали у цивільних професіях і надалі претендуватимуть на пенсію за віком, страховий стаж формується за загальними правилами, тобто з урахуванням періодів, за які сплачувалися страхові внески.

Таким чином, саме поняття "місяць за три" не означає автоматичного потрійного зарахування всього періоду мобілізації до страхового стажу.

Які зміни можуть запровадити надалі?

Питання пенсійного забезпечення ветеранів залишається предметом обговорення. Один із запропонованих підходів полягає не у збільшенні страхового стажу, а у запровадженні додаткової фінансової підтримки для ветеранів. За такого механізму розмір виплати може залежати, зокрема, від тривалості участі людини у бойових діях.

Таким чином, дискусія наразі точиться навколо двох різних підходів: пільгового зарахування періодів служби до стажу або встановлення додаткової виплати ветеранам.