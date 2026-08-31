Кому именно повысят пенсии в сентябре

Уже в этом месяце на пенсию в размере от 12 тысяч гривен могут рассчитывать участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получившие инвалидность, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Основой для начисления таких пенсий в 2026 году является показатель средней заработной платы в Украине за предыдущий год, с которой уплачивались страховые взносы. В этом году эта сумма составляет 20 653 гривны.

В частности, процент от нее напрямую зависит от степени утраты трудоспособности:

для I группы предусмотрено 100 % от базы, то есть 20 653 гривны;

Лица из II группы получат 80% – 16 522 гривны;

для III группы гарантированный минимум составляет 60% – 12 390 гривен.

В эту итоговую сумму уже включены все возможные надбавки, повышения, индексации и целевая помощь. Единственное исключение – доплаты за "особые заслуги", которые ПФУ начисляет отдельно.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ключевым условием получения таких выплат является официальное медицинское заключение Специализированной радиологической медико-социальной экспертизы (МСЭК). Специалисты комиссии должны подтвердить прямую причинно-следственную связь между заболеванием и воздействием радиации во время аварии на ЧАЭС.

Напомним, что чернобыльцы также могут получать денежные надбавки к пенсии. Но они должны соответствовать определенным критериям.