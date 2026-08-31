Кому саме підвищать пенсії у вересні

Вже цього місяця на пенсії від 12 тисяч гривень можуть розраховувати учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які отримали інвалідність, про що пише Пенсійний фонд України.

Базою для нарахування таких пенсій у 2026 році є показник середньої заробітної плати в Україні за попередній рік, з якої сплачувалися страхові внески. Цьогоріч ця сума становить 20 653 гривні.

Зокрема, відсоток від неї безпосередньо залежить від ступеня втрати працездатності:

Для І групи передбачено 100% від бази, тобто 20 653 гривні;

Особи з ІІ групою отримають 80% – 16 522 гривні;

Для ІІІ групи гарантований мінімум складає 60% – 12 390 гривень.

До цієї підсумкової суми вже включені всі можливі надбавки, підвищення, індексації та цільова допомога. Єдиний виняток – доплати за "особливі заслуги", які ПФУ нараховує окремо.

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Ключовою умовою отримання таких виплат є офіційний медичний висновок від Спеціалізованої радіологічної Медико-соціальної експертизи (МСЕК). Фахівці комісії мають підтвердити прямий причинно-наслідковий зв’язок між хворобою та впливом радіації під час аварії на ЧАЕС.

Нагадаємо, що чорнобильці також можуть отримувати грошові надбавки до пенсії. Але вони повинні відповідати певним критеріям.