Сколько социальных расходов было осуществлено в 2022 году
В 2022 году государство направило на социальные выплаты почти 800 миллионов гривен. Из них было выделено:
- 575 миллиарда гривен пенсий для более 11 миллионов человек (в среднем размер пенсии вырос на 16%; пенсионерам в возрасте 70-75 лет обеспечена доплата 300 гривен, 75-80 лет – 400 гривен, более 80 лет – 500 гривен);
- 53,5 миллиарда гривен выплат для 1,8 миллиона гривен. внутренне перемещенных лиц;
- 29 миллиарда гривен пособия по социальному страхованию (из которых 12 миллиардов гривен – на больничные);
- 24,7 миллиарда гривен жилищных субсидий для 2,5 миллиона домохозяйств (кроме этого, еще 12,7 миллиарда гривен направлено на финансирование льгот по оплате ЖК-услуг);
- 14,8 миллиарда гривен пособия лицам с инвалидностью, в том числе детям;
- 13,7 миллиарда гривен выплат малообеспеченным семьям;
- 10,2 миллиарда гривен пособия при рождении ребенка;
- 5,5 миллиарда гривен выплат многодетным семьям.
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Все социальные выплаты будут обеспечиваться также вовремя и в 2023 году. Необходимые ресурсы предусмотрены в Государственном бюджете Украины.
Несмотря на войну, безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами остается нашим ключевым приоритетом,
– отметил Даниил Гетманцев.
Напомним, в 2023 году одной из приоритетных задач правительства является внедрение накопительной пенсии. В результате этой реформы каждый украинец получит собственный счет для пенсионных накоплений.