Сколько социальных расходов было осуществлено в 2022 году

В 2022 году государство направило на социальные выплаты почти 800 миллионов гривен. Из них было выделено:

575 миллиарда гривен пенсий для более 11 миллионов человек (в среднем размер пенсии вырос на 16%; пенсионерам в возрасте 70-75 лет обеспечена доплата 300 гривен, 75-80 лет – 400 гривен, более 80 лет – 500 гривен);

53,5 миллиарда гривен выплат для 1,8 миллиона гривен. внутренне перемещенных лиц;

29 миллиарда гривен пособия по социальному страхованию (из которых 12 миллиардов гривен – на больничные);

24,7 миллиарда гривен жилищных субсидий для 2,5 миллиона домохозяйств (кроме этого, еще 12,7 миллиарда гривен направлено на финансирование льгот по оплате ЖК-услуг);

14,8 миллиарда гривен пособия лицам с инвалидностью, в том числе детям;

13,7 миллиарда гривен выплат малообеспеченным семьям;

10,2 миллиарда гривен пособия при рождении ребенка;

5,5 миллиарда гривен выплат многодетным семьям.

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Все социальные выплаты будут обеспечиваться также вовремя и в 2023 году. Необходимые ресурсы предусмотрены в Государственном бюджете Украины.

Несмотря на войну, безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами остается нашим ключевым приоритетом,

– отметил Даниил Гетманцев.

Напомним, в 2023 году одной из приоритетных задач правительства является внедрение накопительной пенсии. В результате этой реформы каждый украинец получит собственный счет для пенсионных накоплений.