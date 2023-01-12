Скільки соціальних видатків здійснили у 2022 році

У 2022 році держава спрямувала на соціальні виплати майже 800 мільйонів гривень. З них було виділено:

575 мільярда гривень пенсій для більш ніж 11 мільйонів осіб (у середньому розмір пенсії зріс на 16%; пенсіонерам у віці 70-75 років забезпечено доплату 300 гривень, 75-80 років – 400 гривень, понад 80 років – 500 гривень);

53,5 мільярда гривень виплат для 1,8 мільйона гривень. внутрішньо переміщених осіб;

29 мільярда гривень допомоги по соціальному страхуванню (з яких 12 мільярдів гривень – на лікарняні);

24,7 мільярда гривень житлових субсидій для 2,5 мільйона домогосподарств (окрім цього, ще 12,7 мільярда гривень спрямовано на фінансування пільг з оплати ЖК-послуг);

14,8 мільярда гривень допомоги особам з інвалідністю, в тому числі дітям;

13,7 мільярда гривень виплат малозабезпеченим сім’ям;

10,2 мільярда гривень допомоги при народженні дитини;

5,5 мільярда гривень виплат багатодітним родинам.

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Усі соціальні виплати будуть забезпечуватись так само вчасно і у 2023 році. Необхідні ресурси для цього передбачені у Державному бюджеті України.

Попри війну, безумовне виконання усіх соціальних зобов’язань держави перед громадянами лишається нашим ключовим пріоритетом,

– зазначив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, у 2023 році однією із пріоритетних задач уряду є впровадження накопичувальної пенсії. В результаті цієї реформи кожен українець отримає власних рахунок для пенсійних накопичень.