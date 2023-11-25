Почему пенсии уменьшатся

Со следующего года в Украине начнется реформа солидарной пенсионной системы. Основной акцент нововведения состоит в том, чтобы улучшить финансовое положение наименее защищенных пенсионеров, увеличивая размер их выплат, тогда как более "богатым" категориям попытаются уменьшить суммы выплат.

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Сейчас близко 30% украинских пенсионеров получают пенсии меньше 3 000 гривен. Еще 21,3% получают от 3001 до 4000 гривен, а 15% получают от 4001 до 5000 гривен. Именно этой категории пенсионеров планируется повышение выплат в следующем году.

А вот тем, кто получает пенсии больше 10 000 гривен, выплаты уменьшат. Таких людей в Украине около миллиона.

То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой,

– подчеркнула председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Украины Роксолана Подласа.

Как будут уменьшать выплаты

Новая система начисления пенсий будет основываться на вкладах, которые человек делал в течение своей трудовой жизни. Это нововведение коснется тех, кто вышел на пенсию до 2011-2015 годов. Их выплаты возрастут, поскольку раньше они получали меньше современных пенсионеров.

Важно! Планируется, что выплаты людей, работавших на государственной службе и ныне имеющих пенсии более 10 000 гривен, будут пересмотрены. Если человек незаконно насчитал себе надбавки и доплаты, повлиявшие на размер пенсии, то выплаты уменьшат.

Напомним, что в 2024 году состоится индексация пенсий в новом формате для украинцев. Все пройдет по бальной системе, учитывающей количество отработанных лет и сумму уплаченных взносов.