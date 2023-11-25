Чому пенсії зменшаться

З наступного року в Україні розпочнеться реформа солідарної пенсійної системи. Основний акцент нововведення полягає в тому, щоб поліпшити фінансове становище найменш захищених пенсіонерів, збільшуючи розмір їхніх виплат, тоді як "багатшим" категоріям спробують зменшити суми виплат.

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Зараз близько 30% українських пенсіонерів отримують пенсії менші, ніж 3 000 гривень. Ще 21,3% отримують від 3 001 до 4 000 гривень, а 15% отримують від 4 001 до 5 000 гривень. Саме цій категорії пенсіонерів планується підвищення виплат у наступному році.

А от тим, хто отримує пенсії понад 10 000 гривень, виплати зменшать. Таких людей в Україні близько мільйона.

Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію і отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була справедливішою, – наголосила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

Як зменшуватимуть виплати

Нова система нарахування пенсій буде ґрунтуватися на внесках, які людина робила протягом свого трудового життя. Це нововведення торкнеться тих, хто вийшов на пенсію до 2011-2015 років. Їхні виплати зростуть, оскільки раніше вони отримували менше, ніж сучасні пенсіонери.

Важливо! Планується, що виплати людей, які працювали на державній службі й нині мають пенсії понад 10 000 гривень, будуть переглянуті. Якщо людина незаконно нарахувала собі надбавки й доплати, що вплинули на розмір пенсії, то виплати зменшать.

Нагадаємо, що у 2024 році відбудеться індексація пенсій у новому форматі для українців. Усе пройде по бальній системі, яка враховуватиме кількість відпрацьованих років та суму сплачених внесків.